Полицейского ударили ножом в Москве за замечание шумной компании

Неизвестные ранили ножом полицейского на северо-востоке Москвы. Он возвращался домой в свободное от службы время и сделал замечание шумной компании в подъезде. Злоумышленники напали на него и скрылись, передает во вторник, 26 февраля, агентство «Москва».

Как уточнил друг потерпевшего РЕН ТВ, драка произошла в Северном Медведково. Полицейский, попросивший группу из трех человек вести себя тише, был одет в гражданское. С ранением его позже отвезли в больницу. Приятель добавил, что пострадавший в этот день получил диплом и немного выпил.

Канал опубликовал видео с места случившегося.

Напавших разыскивают.

По информации Telegram-канала «112», пострадал 26-летний москвич Павел Рыкунов. Данные на его странице во «ВКонтакте» говорят о том, что он заочно закончил Московский юридический институт (МЮИ).

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