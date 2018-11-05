Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу

Полицейский спас заложницу в городском округе Лохэ китайской провинции Хэнань, притворившись связанным. Видео спецоперации опубликовал на YouTube телеканал New China TV.

На кадрах видно, как преступник приставил нож к горлу женщины, угрожал убить ее и себя, и требовал от полицейских не приближаться к нему. В ходе переговоров один из стражей порядка, капитан полицейского спецназа Ванг Пэй уговорил захватчика обменять себя на заложницу, и для успокоения мужчины попросил связать ему руки и ноги.

Оказавшись рядом с преступником, Ванг сбросил с себя путы и набросился на него. К полицейскому подбежали коллеги, и мужчина оказался обезоружен.

В ходе операции полицейский получил ранение, заложница не пострадала.

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