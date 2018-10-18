Имя пожертвовавшего собой полицейского отказались увековечивать из-за мигрантов

Марсельские власти отказались называть площадь в честь полицейского Арно Бельтрама (Arnaud Beltrame), так как местная мусульманская община может негативно на это отреагировать. Об этом сообщает The Voice of Europe.

Площадь, о которой идет речь, находится в пятнадцатом округе, где проживает большое количество североафриканских переселенцев, исповедующих ислам. «Если мы увековечим имя Арно Бельтрама в этом районе, местные жители могут воспринять это как провокацию», — цитирует издание главу седьмого Марсельского округа Стефана Равье (Stephane Ravier).

23 марта 2018 года Бельтрам пожертвовал собой ради спасения женщины во время теракта во французском департаменте Од. Полицейский предложил себя вместо заложницы, смог попасть в захваченное здание и оставить там включенный мобильный телефон. Благодаря этому силовики слышали, что происходит внутри, и вовремя начали штурм. В ходе спецоперации Бельтрам получил тяжелые огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью.

Теракт устроил 25-летний Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) из Марокко, он взял в заложники посетителей супермаркета и двоих из них убил. Мужчина объявил себя «солдатом "Исламского государства"», запрещенной в России террористической группировки. Позднее организация заявила о причастности к теракту.

В октябре 2018 года таиландский полицейский Сараниапонг Он-синг (Saranyapong On-sing) бросил королевский кортеж, ради спасения человека. Следуя в автоколонне принцессы Маха Чакри Сириндхон, он увидел на трассе аварию и бросился на помощь заблокированному в авто водителю. Он-синг успел его вытащить до того, как автомобиль загорелся.

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