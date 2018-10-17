Полицейский бросил королевский кортеж и спас человека

Капитан таиландской дорожной полиции Сараниапонг Он-синг (Saranyapong On-sing) вытащил водителя из горящей машины, когда сопровождал автомобиль сестры короля, передает издание The Nation.

Он-синг следовал в автоколонне принцессы Маха Чакри Сириндхон и увидел на трассе столкнувшийся с пикапом легковой автомобиль. Капитан немедленно бросился на помощь и обнаружил, что один из водителей заблокирован внутри машины, разбил стекло и вытащил его.

Полицейский успел спасти мужчину до того, как автомобиль загорелся. Пострадавшим оказался 40-летний лектор университета Ратхакарн Комолрат (Ratthakarn Komolrat).

В результате аварии оба водителя попавших в аварию машин были доставлены в местную больницу.

В октябре 2018 года в США доставщик пиццы спас женщину, которую похитил ее бывший сожитель. Когда Джои Грандл (Joey Grundl) привез заказ, позади получателя он заметил избитую женщину, которая знаками попросила его о помощи. Оказалось, что ее экс-партнер вломился в дом и избил ее. Насильника удалось задержать благодаря немедленному звонку курьера в службу спасения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!