Доставщик пиццы остановил похищение женщины

В американском населенном пункте Уолдо, штат Висконсин, доставщик пиццы спас женщину, которую похитил бывший партнер. Об этом сообщает Inside Edition.

Когда 24-летний Джои Грандл (Joey Grundl) привез пиццу одному из заказчиков, он заметил в глубине дома избитую женщину. Она показала на синяк под глазом и беззвучно прошептала: «На помощь». Затем женщина добавила: «Позвони в полицию». Вернувшись к машине, доставщик пиццы набрал номер службы спасения 911 и рассказал об увиденном.

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Прибывшие по вызову помощники шерифа выяснили, что пиццу заказал бывший партнер хозяйки дома. Он ворвался к ней без стука, избил ее, а затем связал проводом от пылесоса по рукам и ногам и заткнул рот полотенцем. Мужчина развязал ее незадолго до приезда Грандла. Она просила освободить ее, но тот ответил: «Ты знаешь, что я не могу этого сделать».

Мужчину арестовали и обвинили в семи случаях домашнего насилия, в том числе в удушении, а также в похищении человека. Кроме того, он сознался, что у него в автомобиле было огнестрельное оружие.

В 2017 году сообщалось, что в Египте на денежной купюре нашли записку, автором которой могла быть похищенная девушка. «Меня похитили и держат в квартире, — говорилось в ней. — Мое имя Джейна Шоукэт». Полиция проверила указанный в записке адрес, но не нашла там ничего подозрительного.

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