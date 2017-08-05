Поляк в Милане похитил британскую модель и выставил ее на продажу

В Милане похитили и выставили на продажу на аукционе британскую модель. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает Daily Mail.

20-летняя манекенщица, имя которой не уточняется, приехала в Италию на съемки. Уроженец Польши Лукаш Херба (Lukasz Herba), который должен был провести фотосессию 11 июля, сделал ей укол кетамина (применяемого для наркоза препарата). После того как британка потеряла сознание, 30-летний мужчина похитил ее и перевез в укрытие, где неделю удерживал жертву.

Херба выставил манекенщицу на продажу в интернет-аукционе за 300 тысяч евро (около 270 тысяч фунтов стерлингов). Мужчина планировал получить деньги биткоинами.

Агент похищенной девушки, не сумев связаться с ней, инициировал поиски манекенщицы. Спустя семь дней после похищения Герба узнал, что у жертвы есть двое детей и решил отпустить ее, руководствуясь собственным моральным кодексом. 17 июля мужчина доставил ее к зданию британского консульства, где его задержали. Поляк признал свою вину, его взяли под стражу.

Итальянские власти считают, что Херба может быть участником преступной группировки «Черная смерть», которая занимается преступлениями в интернете и на черном рынке в сети.

В июне стало известно, что колумбийскую журналистку и модель Паулину Карину Диаз (Paulina Karina Diaz) арестовали за причастность к похищению двух мужчин в 2011 году.