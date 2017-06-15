Колумбийскую телеведущую арестовали за похищение двух мужчин

Колумбийскую журналистку и модель Паулину Карину Диаз (Paulina Karina Diaz) арестовали за причастность к похищению двух мужчин в 2011 году. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным следствия, Диаз и ее напарник по прозвищу Ведьмак (La Bruja) похитили бизнесмена Уго Лопеза Монкайо (Hugo Lopez Moncayo) и адвоката Милтона Каро Вильямиля (Milton Caro Villamil). Девушка выманила мужчин из бара в колумбийском городе Кали, затем они были схвачены и заперты в неизвестном месте.

Преступники требовали у родственников похищенных выкуп в размере трех миллиардов колумбийских песо (около 58,7 миллиона рублей). Несмотря на то что подозреваемые уже арестованы, бизнесмена и адвоката до сих пор не нашли.

27-летняя модель вела шоу на спортивном канале. По словам представителей телекомпании, Диаз работала бесплатно: она хотела стать популярной и привлечь подписчиков в свои аккаунты в соцсетях.