Интернет и СМИ
 

Обнародован тайный список запрещенной одежды для телеведущих «Би-би-си»

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СМИ обнародовали письмо Саманты Смит (Samantha Smith), редактора программы Inside Out South West на «Би-би-си», посвященное дресс-коду тележурналистов. Об этом сообщает The Independent.

В своем обращении Смит предлагает коллегам обсудить внешний вид телеведущих и прилагает список, составленный «на основе многолетнего опыта ошибок и нелепостей».

По мнению Смит, девушки в кадре обязательно должны быть в строгом пиджаке, а в случае «мрачных историй» одеваться в черное. Если в костюме несколько цветов, отдельные элементы одежды должны быть однотонными. Отдельно редактор подчеркивает необходимость закрывать лодыжки либо брюками, либо обувью. Джинсовая одежда на выездных репортажах, по ее мнению, допустима, но нежелательна.

Смит также порекомендовала женщинам-ведущим прическу с волосами до плеч или короче.

В стоп-лист попали следующие элементы гардероба: любые изделия из натуральной или искусственной кожи или латекса, украшения, солнечные очки, шорты, брюки-чинос, колготки со «смелым» узором, спортивные штаны, кардиганы, а также кроссовки, шлепки и сандалии.

В пресс-службе «Би-би-си» объяснили, что письмо было отправлено узкому кругу сотрудников, которые должны знать, что «работает и не работает в кадре».

В январе на австралийском телевидении две ведущие повздорили из-за похожей одежды. За несколько минут до эфира выяснилось, что три женщины, которые должны были появиться в кадре, одеты в белое. Из-за этого две ведущие долго препирались, кто из них наденет черный пиджак.

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