Жокей неловко сбежал во время интервью «Би-би-си»

Видео: @Hayleyturner123 / Twitter

В Twitter обратили внимание на странное поведение бывшего жокея Люка Харви (Luke Harvey), которого журналист «Би-би-си» интервьюировал во время национальных скачек Grand National Festival. Репортер опрашивал Харви и его спутницу, но когда последняя увлеклась рассказом о своем наряде, ее партнер поспешно ретировался. Побег жокея попал в кадр, чем немало насмешил зрителей.

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Пользователи строили предположения, что послужило причиной столь стремительного бегства. «Когда вы пытаетесь быть в двух местах одновременно», — прокомментировала жокей из Великобритании Хейли Тернер (Hayley Turner). Другим показалось, что Харви убежал, поскольку не хотел, чтобы его жена узнала о существовании подружки.

Однако Харви вскоре сам прокомментировал ситуацию. Он рассказал газете Evening Standard, что спешил на интервью для Radio 5 Live, также принадлежащее корпорации «Би-би-си».