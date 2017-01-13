Телеведущая отругала коллегу за одинаковые наряды в кадре

Австралийская телеведущая Эмбер Шерлок (Amber Sherlock) устроила скандал перед эфиром из-за коллеги Джули Снук (Julie Snook), которая появилась в кадре в похожей одежде. Об этом сообщает австралийский портал News.com.

Шерлок и Джули находились в разных студиях и должны были вести разговор с приглашенным психологом. За несколько минут до эфира выяснилось, что все три женщины одеты в белое. Это расстроило Шерлок, и она несколько минут пыталась заставить Снук надеть пиджак.

При этом камера по каким-то причинам снимала перепалку девушек перед выходом в эфир. Разъяренная телеведущая повторяла, что попросила еще два часа назад найти какую-то другую одежду, но Снук лишь оправдывалась, что это вылетело у нее из головы.

В итоге вторая ведущая согласилась надеть пиджак, и как только началась программа, девушки доброжелательно улыбнулись и поприветствовали друг друга.

Позднее Шерлок в разговоре с журналистами портала отметила, что на самом деле они дружат, но работа на телевидении иногда бывает очень нервной.