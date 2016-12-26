После смерти Джорджа Майкла в сети призвали защитить старейшего телеведущего

После смерти британского исполнителя Джорджа Майкла Twitter наводнили сообщения о 90-летнем телеведущем Дэвиде Аттенборо (David Attenborough). Издание Metro в Великобритании обращает внимание на то, что жители страны беспокоятся, что «проклятие 2016 года» (в 2016 году из жизни ушло много культовых личностей) ударит и по нему, и предлагают способы защитить жизнь кумира нескольких поколений.

«До нового года осталось только шесть дней, это мое послание Дэвиду Аттенборо: выживи!»

«У нас осталось 6 дней 2016 года, баррикадируйтесь в помещении, и кто-нибудь спрячьте Дэвида Аттенборо»

«Искренне надеюсь, что Дэвид Аттенборо где-то завернут и находится в безопасности»

«Армия защитников Дэвида Аттенборо! Объединяйтесь!»

Немедленно поместить в карантин призвали и 81-летнюю Мэри Бэрри (Mary-Rosa Alleyne Berry), кулинара и телеведущую.

Газета отмечает, что Аттенборо, которому королева присвоила почетное звание сэра, без преувеличения можно назвать национальным достоянием.

90-летний Аттенборо считается пионером документальных фильмов о природе. Он был создателем и ведущим десяти знаменитых сериалов, подробно рассказывающих обо всех видах жизни на Земле и их взаимодействии. В 1960-х и 1970-х годах Аттенборо работал главным менеджером корпорации «Би-би-си». В рыцари он был посвящен в 1985 году.