Скорбящих по Джорджу Майклу в сети проверили солистом «Бутырки»

Пользователи сети простились с британским певцом Джорджем Майклом, скончавшимся в воскресенье, 25 декабря.

Многие отметили, что не знакомы с творчеством музыканта детально, но помнят несколько композиций и признают, что Майкл был легендой в музыкальном мире.

Несколько пользователей увидели в дате смерти Майкла символичность, поскольку музыкант был автором одного из самых популярных рождественских хитов Last Christmas.

— Не дружи со мной (@13_is_my_number) 26 декабря 2016, 05:29

Некоторые решили проверить скорбящих по Майклу и опубликовали фотографию солиста группы «Бутырка» с комментарием о смерти британского певца. В комментариях к посту предположили, что на снимках изображен британский бас-гитарист и вокалист Motörhead Лемми Килмистер, скончавшийся от рака в декабре 2015 года.

Британский певец Джордж Майкл умер в воскресенье, 25 декабря, на 54-м году жизни от сердечной недостаточности. Исполнитель начал выступать в 1980-х годах в составе дуэта Wham!, а после распада группы занялся сольной карьерой. Всего он выпустил шесть сольных альбомов.