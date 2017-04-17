Британскую телеведущую в трусах и свишоте пристыдили за бардак

Пользователи Instagram упрекнули британскую модель и телеведущую Кэти Прайс (Katie Price) в неряшливости за снимок, сделанный в собственном доме.

Прайс разместила в своем профиле фотографию в откровенном домашнем наряде. Модель расположилась на диване в то время, как ее родные заняты делами по дому. Внимание подписчиков привлек беспорядок, царивший вокруг Прайс в гостиной.

Sunday vibes top @spoiledbratuk A post shared by Katie Price (@officialkatieprice) on Apr 16, 2017 at 11:29am PDT

«Губы и фигура, конечно, прекрасны, но, Кэти, тебе бы не помешало немного прибраться!» — заметил один из пользователей. «Как можно выкладывать фото подобного бардака?» — негодовали подписчики в комментариях под снимком. Постоянный читатель профиля Прайс отметил, что в ее доме вечно царит беспорядок.

Прайс прислали целые проповеди по поводу необходимости поддерживать чистоту в собственном жилище. Одна из подписчиц заявила, что грязь недопустима в доме, где есть дети. Поклонники ведущей напомнили критикам, что у теледивы пятеро детей и при этом она постоянно занята работой, так что соблюдать идеальный порядок при таком ритме жизни непросто.

Прайс — фотомодель, ведущая шоу Signed by Katie Price, певица и дизайнер. В возрасте 21 года она победила рак.