Бузову раскритиковали за рекламу очков во время трагедии в метро Петербурга

В сети раскритиковали российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за рекламу в Instagram во время трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга. Подписчики звезды обратили внимание на то, что проплаченная онлайн-магазином солнцезащитных очков публикация появилась спустя несколько минут после поста с изображением Спаса на Крови и соболезнованиями жертвам взрыва в подземке.

Мой родной любимый Питер...родные станции в метро... только увидела в новостях 😢сердце разрывается 💔мысленно с вами🙏🏻 как же страшно это все 😢😢😢 A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 3, 2017 at 5:46am PDT

Пользователи социальных сетей возмутились несвоевременной рекламой и начали обвинять телеведущую в двуличности. «Оля сначала выложила пост о скорби. Через 20 минут ухохатывалась над видео с отобранным микрофоном. А потом выложила рекламу очков. Некогда ей скорбеть о своих земляках. Дешевка», — заявили они.

«Один день можно было бы и потерпеть», — рассудительно заметил юзер с ником Helick.

Помимо сотен разгневанных и пишущих оскорбительные комментарии пользователей, нашлись и те, кто попытался оправдать певицу. «У Бузовой просто память короткая. Через пять минут она забыла о взрыве и вспомнила об очках», — в шутку предположил Liszztomaniaa.

«Что за бред вы пишете? Это ее работа! Если что-то не нравится идите мимо», — вступились за ведущую фанаты.

В ответ на шквал негативных комментариев Бузова заявила, что «скорбить» нужно не в соцсетях. По ее мнению, людям стоит ездить в церковь, ставить свечки и молиться за пострадавших. «Важно то, что внутри нас», — подытожила она.

3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, погибли 10 человек, порядка 20 ранены.