Бузову раскритиковали за рекламу очков во время трагедии в метро Петербурга

Мой родной любимый Питер...родные станции в метро... только увидела в новостях 😢сердце разрывается 💔мысленно с вами🙏🏻 как же страшно это все 😢😢😢

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 3, 2017 at 5:46am PDT