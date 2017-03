Журналисты раскрыли секрет фотографий Трампа в окружении белых мужчин

Представители СМИ попытались объяснить, почему на официальных фотографиях с обсуждений законопроектов в США, которые власти распространяют в сети, запечатлены исключительно мужчины. Об этом пишет британская газета The Independent.

Журналисты заметили, что на фото с обсуждения реформы здравоохранения, которое опубликовал в Twitter вице-президент Майк Пенс, можно увидеть только мужчин. Пользователям соцсети показалось странным, что на рассмотрение законопроекта, охватывающего вопросы материнства и детства, не позвали ни одну женщину. «О, смотрите, комната, полная белых мужчин», — обратили внимание фолловеры вице-президента.

Замечание на этот счет высказала телеведущая Саманта Би. Ее поддержали 35 тысяч микроблогеров, которые сделали ретвит записи.

Журналисты припомнили, что зимой, когда президент США Дональд Трамп подписывал указ, направленный на борьбу с абортами, на официальных снимках в его окружении также присутствовали исключительно мужчины. При этом в тот момент в кабинете главы государства находилась его советник Келлиан Конуэй, однако ее не включили в кадр даже чтобы сделать вид, что в команде нет гендерного неравенства, пишет The Independent.

Обозреватель The New York Times Джилл Филипович полагает, что отсутствие женщин на официальных снимках не случайно. Он вывел целую теорию, которую The Independent назвала зловещей. Он полагает, что лозунг Трампа «сделать Америку великой вновь» содержал неявное обещание вернуть историческое превосходство «белому человеку», а в частности, «белым мужчинам», которые поддерживали республиканца на выборах. Фотографии с мероприятий отвечают на запрос сторонников президента США, считает автор.

Оппоненты Трампа регулярно обвиняют его в расизме, сексизме и неуважительном отношении к женщинам. После избрания миллиардера главой государства в США прошел женский марш протеста, в котором участвовали Мадонна, Шер, Скарлетт Йоханссон и другие знаменитости.