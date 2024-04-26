Экс-глава российского города пойдет под суд за пособничество в расправе

В Подмосковье экс-глава Протвино пойдет под суд за пособничество в убийстве

В Подмосковье экс-глава Протвино и бывший директор муниципальной организации Серпухова пойдут под суд за пособничество в расправе, совершенной по найму, а также за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, в январе 2023 года экс-глава был задержан правоохранителями по делу о получении 500 тысяч рублей взятки от предпринимателя за подписание актов выполненных работ. Спустя некоторое время за аналогичное преступление был задержан бывший директор муниципальной организации. Во время расследования следователи установили, что оба фигуранта причастны к расправе над адвокатом в 2016 году. Тогда главный фигурант являлся руководителем администрации поселка Оболенск.

В 2016 году он решил расправиться с адвокатом, который подавал в суды иски к администрации поселка. Тогда злоумышленник привлек знакомого директора муниципальной организации, пообещав ему 140 тысяч рублей и депутатскую должность. В свою очередь, этот фигурант привлек своего заместителя в качестве исполнителя, пообещав ему карьерный рост. 30 августа 2016 года исполнитель приехал к дому адвоката и выстрелил в него из пневматической винтовки. От полученного ранения мужчина не выжил.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в Московский областной суд.

Исполнитель получил 12 лет лишения свободы. Он уже отбывает наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что государственный обвинитель запросил для бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца пять лет лишения свободы в качестве наказания за сфабрикованное дело.