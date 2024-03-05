Бывшему прокурору российского города запросили пять лет за сфабрикованное дело

Гособвинитель запросил 5 лет колонии экс-прокурору Новосибирска Ференцу

Государственный обвинитель запросил для бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца пять лет лишения свободы в качестве наказания за сфабрикованное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прения сторон проходят в Центральном районном суде Новосибирска. Второго фигуранта дела — экс-главу управления прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину — гособвинитель предложил наказать пятью годами условно. 12 марта суд огласит им приговор.

Ференцу вменяют превышение должностных полномочий и воспрепятствование осуществлению правосудия, Аверину обвиняют в пособничестве ложному доносу.

По версии следствия, прокуроры участвовали в фальсификации уголовного дела против предпринимательницы Натальи Васильевой по заказу бизнесмена Олега Ярового, который таким образом хотел вернуть крупный долг. Полиция возбудила против женщины уголовное дело о мошенничестве, однако в суде его закрыли.

В марте 2022 года Ярового осудили за его махинации с сфабрикованным делом к трем годам условно.

Ференец был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2020 года.