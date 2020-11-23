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Сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Новосибирска

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Денис Ференц
Денис Ференц
Фото: «Континент Сибирь»

Сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в превышении должностных полномочий. Экс-прокурора задержали в связи с расследованием дела бывшего главы совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков «Винап» Олега Ярового. Он был арестован летом по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Источник пояснил, что Яровой на протяжении многих лет имел коррупционные связи с руководством прокуратуры Новосибирской области и пользовался его покровительством. У него была компания, которая использовалась для легализации взяток должностным лицам. В октябре 2018 года после проверки были уволены заместитель генпрокурора России Иван Семчишин, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, а также его заместители. Еще 40 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Яровому вменяется получение денег от бывшего гендиректора «Винапа» Юрия Верясова за закрытие его дела.

Вместе с Ференцом задержана бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина.

Ференец был назначен прокурором Новосибирска в 2016 году, летом этого года он ушел в отставку.

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