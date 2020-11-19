Задержанному ФСБ замглавы правительства Московской области вменили новый эпизод

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте задержанного сотрудниками ФСБ зампреда правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из ходатайства следователя следует, что чиновнику вменяется новый эпизод — получение особо крупной взятки. Вместе с Куракиным мера пресечения будет избрана его первому заместителю Владиславу Холодкову и руководителю компании «Оборонспецресурс» Максиму Ану.

Ранее 19 ноября «Коммерсантъ» сообщал, что Куракин подозревается в организации незаконной масштабной вырубки леса на территории воинских частей, который затем продавался в Китай. Общий ущерб от действий фигурантов дела превысил четыре миллиарда рублей. Криминальная схема, придуманная Куракиным, использовалась в Западном военном округе с 2014 года. Она заключалась в том, что вырубка деревьев шла под видом санитарной, в процессе которой избавляются от погибшего и больного леса. По версии следствия, коммерсанты давали чиновникам взятки, чтобы получить освобожденные территории под мусорные полигоны.

Преступные деяния, которые вменяются Куракину, приходятся на период его работы директором департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.

Он был задержан сотрудниками ФСБ 18 ноября после серии обысков.