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ФСБ после обысков задержала замглавы правительства Московской области

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Дмитрий Куракин
Дмитрий Куракин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) после обысков задержали заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Об этом в среду, 18 ноября, в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, вместе с Куракиным задержаны двое его предполагаемых сообщников, имена которых пока не называются. Все трое подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

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Ранее 18 ноября «Коммерсантъ» раскрыл причину обысков у Дмитрия Куракина. Чиновник может быть причастен к махинациям с лесом на землях Минобороны на два миллиарда рублей. Следственные действия с участием сотрудников военной контрразведки ФСБ прошли дома у Куракина и на его рабочем месте, а также у двоих бывших руководящих работников департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны.

Куракин руководил этим подразделением с 2012 по 2017 год. Чиновника и его бывших коллег после обысков доставили на допрос. Следователей интересовали их показания по двум уголовным делам: о крупных взятках за выделение земель Минобороны коммерческим структурам и о злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с незаконной вырубкой лесов на территориях воинских частей. Лес и освобожденная земля также, как считает следствие, незаконно продавались предпринимателям. Оба этих дела будут объединены в одно производство.

Куракин стал главой ДИО после Евгении Васильевой, которая за махинации с имуществом военного ведомства получила тюремный срок. В 2012 году она стала главной фигуранткой так называемого дела «Оборонсервиса». Сумму ущерба оценивали в 360 миллионов рублей. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно. Впоследствии она активно занялась творчеством.

Предыстория: Раскрыта причина обысков ФСБ у замглавы правительства Московской области
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