Задержание мэра Томска сотрудниками ФСБ попало на видео

Задержание мэра Томска Ивана Кляйна сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий попало на видео. Запись в пятницу, 13 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы пришли в кабинет мэра в администрации города. Главу Томска задержали во время селекторного совещания. В наручниках его доставили в Следственный комитет России.

Уточнялось, что, по предварительным данным, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести недостоверные сведения в пользу своей компании «Томское пиво». Речь идет о санитарно-защитной зоне на земельном участке предприятия. В итоге застройщик получил отказ на строительство многоэтажных жилых домов на этом участке, в результате чего ему был причинен существенный вред.

В рамках дела идет обыск по месту жительства мэра, в администрации Томска и офисах «Томского пива», также проводится допрос свидетелей.

Иван Кляйн занял пост мэра Томска в 2013 году. До этого, с 1997-го, был депутатом Томской областной думы. До вступления в должность мэра он также занимал пост генерального директора ОАО «Томское пиво».