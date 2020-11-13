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Стала известна возможная причина задержания мэра Томска

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Иван Кляйн
Иван Кляйн
Фото: Яков Андреев / РИА Новости

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан сотрудниками правоохранительных органов из-за превышения должностных полномочий. О возможной причине «Интерфаксу» сообщил источник.

По предварительной информации, Кляйну инкриминируют часть 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По ней чиновнику грозит до семи лет лишения свободы. Официально информация пока не подтверждена.

О задержании Ивана Кляйна стало известно ранее. Как сообщал Telegram-канал Mash, задержание прошло во время селекторного совещания в администрации города.

Иван Кляйн занял пост мэра Томска в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра занимал должность генерального директора ОАО «Томское пиво».

Предыстория: Мэра Томска задержали
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