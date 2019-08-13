Российский мэр похвастался дорогой плиткой

В Театральном сквере в Томске уложили тротуарную плитку, стоимость которой в три раза выше, чем на других объектах. Об этом журналистам рассказал мэр города Иван Кляйн, сообщает РИА Томск.

«Я посмотрел по цене, она в три раза дороже, чем на тротуарах на проспекте Ленина. Там плитка другого образца и не такого типа», — пояснил градоначальник.

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Замначальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова уточнила, что еще в прошлом году губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил использовать цветную плитку в общественных пространствах административного центра региона, чтобы город был более ярким. В связи с этим власти стараются не укладывать при благоустройстве серую плитку.

Стоимость всех работ по благоустройству сквера составит 13 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», которым предусмотрено формирование комфортной городской среды.

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