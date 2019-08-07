Омск похорошел

В Омске и Омской области активно ведутся работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ход работ 7 августа проинспектировали министр энергетики и ЖКХ Вадим Марыгин и первый вице-мэр Омска Евгений Фомин. Они осмотрели пять общественных территорий. Сообщается, что объем выполненных работ составил 30 процентов, завершить их планируется к 1 сентября.

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В рамках благоустройства в Омске на бульваре Мартынова появятся литературный форум с трибунами в виде амфитеатра, литературные скамьи с именами омских литераторов, подсветка и другое. Возле одной из школ обустроят пешеходные дорожки из тротуарной плитки, парковочные места, ограждения и скамейки, также пройдут работы по озеленению.

В текущем году на формирование комфортной городской среды в регионе будет направлено 720 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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