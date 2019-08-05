Тверь станет удобнее

В Твери реализуется программа благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Работы ведутся на площади перед стелой «Город воинской Славы» и сквере в микрорайоне Южный. В текущем году будут благоустроены еще две территории — сквер у памятника Михаилу Тверскому и зона отдыха в поселке Химинститута.

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«Комфортная городская среда — лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», — прокомментировал ход работ губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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