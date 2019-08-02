Курян расселят

В Курской области расширят программу расселения аварийных домов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

На эти цели дополнительно направят 300 миллионов рублей.

Вскоре будут расселены жильцы аварийных домов 2-го Промышленного переулка в Курске, сообщил врио губернатора области Роман Старовойт. Граждане получат новые квартиры в микрорайоне Северный. Данные меры приняты в рамках национального проекта Жилье и городская среда.

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Ожидается, что до 2025 года в Курской области будут расселены 1,28 тысячи жильцов 69 многоквартирных домов. Это 75 процентов от общего количества аварийного жилого фонда, пишет ТАСС.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся в России с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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