В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей

На расселение аварийных домов в Ростовской области в 2019-2025 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» направят порядка 8,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

Всего за эти годы новое жилье смогут получить 8,8 тысячи человек. Причем почти две тысячи из них отметят новоселье уже в 2019-2020 годах — на эти цели выделят 1,3 миллиарда рублей.

Как пояснили в правительстве, главная проблема, с которой власти сталкиваются при расселении аварийных домов — отсутствие маневренного фонда для временного размещения граждан. При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил, что региональный Минстрой будет постоянно держать этот вопрос на контроле.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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