В Сибири потратят полмиллиарда рублей на расселение из аварийного жилья

В Томске в текущем году будет направлено 492 миллиона рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщается на сайте городской администрации. Данные меры реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Будут переселены 860 томичей, проживающих в 302 квартирах. Собственники получат компенсацию, наниматели — жилые помещения соответствующей площади.

Всего до 2024 года томские власти планируют направить на эти цели 5,1 миллиарда рублей. Площадь включенного в программу расселения аварийного жилья — 119 тысяч квадратных метров.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

«Мы должны решать вопрос комплексно. И при расселении домов в первоочередном порядке необходимо освобождать территории, которые подходят для строительства социальных учреждений, школ, детских садов, жилья. Тогда эффект от реализации нацпроекта будет более масштабным и значимым», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!