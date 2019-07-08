В Калмыкии начнут расселять людей из аварийного жилья

В Калмыкии в текущем году начнется процесс переселения людей из аварийного жилья в рамках национального проекта Жилье и городская среда. Об этом сообщили в пресс-службе врио главы республики Бату Хасикова, передает ТАСС.

Расселение начнется с дома в Элисте, в котором проживают 136 человек. Процесс будет разбит на несколько этапов. Переселенцам купят новые квартиры, эта процедура уже началась.

В текущем году на реализацию данных мер будет выделено 32,45 миллиона рублей, в том числе 22,5 миллиона из федерального бюджета.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

В пресс-службе главы Калмыкии пояснили, что под расселение попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Таких в республике 11, в них проживает около 300 человек.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!