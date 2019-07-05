Ростовские депутаты взяли под контроль жилищный нацпроект

Комитет по строительству заксобрания Ростовской области провел круглый стол на тему реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает RostovGazeta.ru.

Участники встречи обсудили проблемы и перспективы развития программы. «На особом контроле вопрос обеспечения семей жильем с небольшим достатком. Также перед нами стоит задача снижение ипотеки до восьми процентов», — заявил председатель комитета Александр Скрябин.

Актуальным остается вопрос увеличения объемов вводимого жилья, напомнил депутат.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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