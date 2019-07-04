Власти соберут мнения россиян по поводу благоустройства

Власти Приморского края опросят жителей региона по вопросам того, какие объекты необходимо благоустраивать в первую очередь, сообщает пресс-служба региональной администрации. Такие меры принимаются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Одним из важных составляющих нацпроекта является то, что сами жители напрямую участвуют в его реализации — они выбирают объекты, контролируют качество работ и принимают их», — отметила вице-губернатор края Елена Пархоменко.

Как отмечают в администрации, мнение приморцев важно при решении таких вопросов.

Пархоменко также обратила внимание на спорные моменты. «Нередко мы сталкиваемся с тем, что при ремонте дворов между жителями и подрядчиками возникает конфликт — одни просят установить заграждения возле клумб и обочин, мешающие парковке транспорта рядом с ними, другие же, наоборот, заявляют, что теперь им негде парковать машины. И то, и другое мнение имеет право на существование», — пояснила она.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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