Город атомщиков благоустроят

Власти Нововоронежа Воронежской области в текущем году направят более 17 миллионов рублей на благоустройство дворов в рамках национальных проектов. Об этом ТАСС сообщила представитель городской администрации Евгения Костицына.

По ее словам, деньги будут выделены как в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», так и в рамках нацпроекта «Образование».

В рамках благоустройства будут реконструированы два двора на улицах Ленина и Набережной. На эти цели выделят более 15,15 миллиона рублей. Там отремонтируют тротуары, расширят парковочные карманы, установят скамейки и урны. Работы завершатся в конце октября, добавила Костицына.

В Нововоронеже расположена Нововоронежская атомная электростанция.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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