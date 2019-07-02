Россиян начали переселять из аварийного жилья по нацпроекту

Первым российским регионом, начавшим переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стала Липецкая область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

«При этом все субъекты получили средства на расселение в этом году и должны оперативнее приступить к предоставлению нового жилья россиянам», — отметил замглавы ведомства Максим Егоров.

Ключи от квартир в новостройках получили 49 липецких семей, проживавших в аварийном фонде. В текущем году в области в рамках реализации программы планируется переселение из аварийного жилья 665 человек. Им предоставят жилье по договорам соцнайма.

Планируется, что всего в новостройки к 2025 году переедут почти семь тысяч жителей региона.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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