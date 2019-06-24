На благоустройство российских городов потратят 65 миллиардов рублей

На благоустройство общественных пространств и дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году потратят почти 65 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на заседании коллегии в Минстрое, передает ТАСС.

По его словам, из федерального бюджета планируется выделить 46,3 миллиарда рублей, 41,3 — на общественные пространства, а 4,9 — на межбюджетные трансферты по конкурсу.

Кроме того, Егоров отметил, что в 2019 году проекты общественных пространств будут реализованы в трех тысячах муниципальных образований. Речь идет о благоустройстве пяти тысяч общественных пространств и восьми тысяч дворов.

По данным на 17 июня контракты заключены на 59 процентов, размещены на торгах 39 процентов контрактов. Также отмечается, что на 38 процентах объектов ведутся работы, полностью завершены на двух процентах. «Но сейчас регионы усиленно начинают реализовывать объекты чтобы во вовремя вводить. Кассовое исполнение — 393 миллиона рублей, что соответствует уровню выполненных и подлежащих оплате работ», — заключил Егоров.

Проект «Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На его исполнение за пять лет потратят 287,8 миллиарда рублей. Предполагается, что к концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60 процентов — это более чем в два раза больше, чем в 2019-м.

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