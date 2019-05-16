Самым дешевым в России оказалось благоустройство парков

Впервые в России КБ Стрелка провела мониторинг затрат на благоустройство в городах. Объектом мониторинга стали улицы, парки, скверы, площади и набережные. Всего в выборку попало 25 общественных пространств в 21 городе, которые были благоустроены в рамках муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, говорится в сообщении КБ Стрелка.

Отмечается, что на каждый благоустроенный гектар российские города потратили от 4,9 до 129 миллионов рублей. В лидеры по расходам бюджетных средств на благоустройство гектара общественных пространств вошли: Нижний Новгород (128,8 миллиона рублей, улица), Тула (87,4, улица), Воронеж (78,5, площадь), Астрахань (67,2, парк), Липецк (45,8, площадь).

Как показал мониторинг, в среднем, дешевле всего обходится благоустройство парка, дороже всего — площади. Если перед городом стоит задача сэкономить, стоит начать с благоустройства имеющегося парка.

Также в исследовании отмечается, что объем затрат зависит не от типа пространства, а от того, какие работы на нем производятся. Например, на набережную можно потратить и 20 миллионов рублей на гектар, и в два раза больше. В частности, набережная озера Нижний Кабан обошлась Казани в 45,2 миллиона рублей на гектар, а набережная реки Сура в Пензе — в 40,4 миллиона рублей на гектар. Однако существуют возможности благоустроить набережную малыми средствами — например, оставить природные берега и организовать деревянные террасы у воды, как это сделано в Белгороде, где благоустройство набережной реки Везелка обошлось в 19,8 миллиона рублей на гектар.

Больше всего средств города было потрачено на благоустройство улиц. Как показал мониторинг, гектар улицы в среднем обходится городам вдвое дороже гектара парка. В разных городах стоимость их благоустройства улиц может разниться в два-три, и даже в восемь раз. В среднем один гектар этого типа территории обходится в 51 миллион рублей.

Также мониторинг показал, что чем дальше объект находится от центра города, тем его благоустройство дешевле. Это объясняется плотностью инженерных коммуникаций, длительностью согласований с различными ведомствами, логистикой и другими факторами.

Помимо денег, важным показателем при оценке благоустройства является степень соответствия территории дизайн-проекту. В среднем, она составила 60 процентов. Точнее всего воплотить дизайн-проекты удалось в парке Хусейна бен Талала в Грозном (4,9 миллиона рублей на гектар) и на западной набережной реки Урал в Оренбурге (31,4 миллиона рублей на гектар).

В России, как говорится в исследовании, благоустройство по-прежнему считают одной из разновидностей капремонта, которой не нужен проект. Это не так, поскольку 53 процента доработок и переделок, влияющих на финальную стоимость, связаны с качеством проработки проекта.

