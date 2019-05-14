Воробьев рассказал о феноменальном эффекте благоустройства территорий

Власти Подмосковья намерены продолжить практику обсуждения проектов благоустройства с жителями, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 14 мая.

«Сегодня по обращениям граждан мы видим, какой большой запрос на создание благоприятной среды и наведение порядка. (...) Эффект от такого продукта, от новой общественной территории феноменальный», — сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

Он отметил, что публичные обсуждения проектов благоустройства должны проходить во всех муниципалитетах. По его словам, все управляющие компании и организации, ответственные за наведение порядка, должны эффективно работать.

В свою очередь, министр благоустройства Михаил Хайкин утончил, что в формировании программы благоустройства поучаствовали около 300 тысяч граждан.

Ранее Воробьев проинформировал, что на создание комфортной городской среды выделено 12 миллиардов рублей. В частности, средства пойдут на создание детских площадок, благоустройство дворовых территорий и парков. Преображение последних он высоко оценил в августе прошлого года.