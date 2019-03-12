Раскрыты планы по благоустройству Подмосковья

Программа по благоустройству Подмосковья обойдется городской казне в 12 миллиардов рублей, проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 марта.

«Если говорить о численных показателях, в результате работы 2019 года появится 1260 благоустроенных дворов, 246 детских площадок, 50 общественных территорий, 18 парков. Также будет установлено 10 каруселей и 700 километров дорожного освещения», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он уточнил, что прошлом году в регионе благоустроили 66 общественных территорий.

В декабре прошлого года Хайкин заявил, что при работах учитываются пожелания местных жителей. Все проекты ориентированы на комфорт горожан, подчеркнул министр.

Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости создания комфортной городской среды. По его инициативе было создано профильное ведомство. В августе 2018 года он положительно оценил изменения в подмосковных парковых зонах.