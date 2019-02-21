Воробьев рассказал о формировании комфортной среды в Подмосковье

Значительные средства выделяются из бюджета Подмосковья на благоустройство территорий, заявил губернатор Андрей Воробьев на семинаре Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 21 февраля.

Семинар Воробьев открыл вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым.

«С 2018 года мы создали министерство по благоустройству, которое очень вдумчиво, планово занимается организацией комфортной среды. Мы выделяем на это значительные средства, и самым главным преимуществом является диалог с жителями», — сказал губернатор.

Якушев, в свою очередь, отметил высокие шансы Московской области на призовые места. Всего, по его словам, хорошо проработанные проекты представили 15 субъектов.

В 2019 году на конкурс подали заявки около 900 муниципалитетов. Будет определено 80 лауреатов, итоги объявят в конце мая. Победители смогут представить проекты на международной арене, говорится в описании конкурса.

В прошлом году на формирование комфортной городской среды в Подмосковье было израсходовано более шести миллиардов рублей.