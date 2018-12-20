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Раскрыты затраты на благоустройство Подмосковья

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На формирование комфортной городской среды в Подмосковье с начала года затрачено 6,3 миллиарда рублей, из них свыше пяти миллиардов выделены из регионального бюджета. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

Одними из самых знаковых реализованных проектов в сообщении указываются преображение центральных улиц Сергиева Посада и создание пешеходной набережной в Жуковском. Также удалось преобразить исторический центр в Коломне. У жителей Балашихи большим спросом пользуется новый парк Пехорка. «Этот парк стал визитной карточкой и образцом для остальных городов Московской области», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе отметили благоустройство территорий в городах, принимавших команд-участниц Чемпионата мира по футболу.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, при создании проектов специалисты пытаются создать максимальный комфорт для жителей. Так, в обязательном порядке расширяются тротуары, большое внимание уделяются грамотному уличному освещению, добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил реализацию программ благоустройства. Особенно ему понравились изменения в подмосковных парковых зонах. Позже он распорядился увеличить финансирование соответствующих работ.

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