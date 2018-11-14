Власти Подмосковья увеличат финансирование работ по благоустройству

Власти Московской области планируют увеличить финансирование работ по благоустройству со следующего года, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО в среду, 14 ноября.

«Если сравнивать с 2018 годом, то программа была 6,3 миллиарда рублей, при этом 5,1 миллиарда было из бюджета Московской области, 1,2 миллиарда рублей — из федерального бюджета. На 2019 год мы прирастаем — 7,1 миллиарда рублей», — сказал Хайкин.

Он уточнил, что средства предусмотрены на реализацию программы «Светлый город», благоустройство общественных территорий, ремонт подъездов многоквартирных домов, установку камер видеонаблюдения, приобретение и установку каруселей.

Накануне министр сообщил, что в программу благоустройства включат новые территории — заповедники, лесопарки и пляжи. Он подчеркнул, что перед министерством стоит задача преобразить облик подмосковных городов. По его словам, городская среда должна отвечать современным требованиям. Местные жители будут активно привлекаться к обсуждению планов благоустройства территорий, заверил он.

Министерство по благоустройству было создано по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он неоднократно заявлял, что реформирование городской среды является стратегической задачей.