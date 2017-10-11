Более пяти миллиардов выделено на создание скверов и велодорожек в Подмосковье

Более пяти миллиардов рублей выделено на формирование комфортной городской среды в Подмосковье, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном правительстве в среду, 11 октября.

Он уточнил, что 1,7 миллиарда рублей выделено из федеральной казны, при этом 3,4 миллиарда рублей — средства областного бюджета. По словам министра, в этом году более одного миллиона человек, проживающих в Подмосковье, получили комфортные условия городской среды. Речь, в частности, идет о велодорожках, ухоженных скверах и парках, новом асфальте во дворах.

Главный архитектор Мособласти Михаил Хайкин, в свою очередью, добавил, что до конца 2017-го в рамках реализации федерального проекта комфортной городской среды предстоит благоустроить еще 50 территорий в 25 муниципалитетах. Предполагается, что в двух подмосковных городах построят скейт-парки.

12 сентября сообщалось, что в Подмосковье благоустроили почти 650 дворов, что составляет 45 процентов от плана. Всего в план комплексного благоустройства на 2017 год включено 1460 дворовых территорий, в том числе 130 дворов — по итогам народного голосования на портале «Добродел».

В начале августа губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.