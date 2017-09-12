Программа по благоустройству дворов в Подмосковье выполнена на 45 процентов

Почти 650 дворов благоустроили в Подмосковье текущем году, что составляет 45 процентов от плана. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 12 сентября.

«В настоящее время идет активная приемка дворов, на которых работы по благоустройству уже завершены. В оценке качества работ принимают участие представители общественных организаций. (…) Самый важный критерий оценки мероприятий по благоустройству — это соответствие результатов проделанной работы пожеланиям самих жителей», — сказал замглавы правительства региона Дмитрий Пестов.

Всего в план комплексного благоустройства на 2017 год включено 1460 дворовых территорий, в том числе 130 дворов — по итогам народного голосования на портале «Добродел», отмечается в сообщении. Все работы должны быть завершены к 30 сентября.

За три года действия губернаторской программы в регионе было благоустроено 3194 дворовых территории.

7 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.

12 июля сообщалось, что с начала года в многоквартирных домах Московской области было отремонтировано более семи тысяч подъездов. Всего в список на 2017-й включено 32 тысячи. За ремонтными работами жители могут следить в режиме онлайн.