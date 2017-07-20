Две тысячи проектов в сфере ЖКХ номинированы на премию «Наше Подмосковье»

Более двух тысяч заявок на тему жилищно-коммунального комплекса и благоустройства поступило на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье» в этом году, сообщается на сайте регионального правительства региона в четверг, 20 июля.

«Губернаторская премия “Наше Подмосковье” не только поощряет авторов наиболее удачных проектов, но позволяет транслировать их положительный опыт на весь регион», — сказал замглавы правительства региона Дмитрий Пестов. Он добавил, что победители будут названы в ноябре.

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Конкурсанты представили на суд комиссии изготовленные своими силами детские площадки, клумбы, лесные и парковые беседки и другое, отмечается на сайте. Премия учреждена в 2013 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью поддержки социальных инициатив жителей региона.

17 июля Воробьев заявил, что в Подмосковье активно идет работа по реализации госпрограмм в сфере ЖКХ. «Речь идет о благоустройстве дворов, подъездов, установке детских площадок, модернизации пространства городов», — пояснил глава региона.

За неделю до этого сообщалось, что подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному сезону ведется с опережением графика.