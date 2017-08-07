Подмосковный губернатор призвал чиновников взяться за благоустройство дворов

Благоустройство дворов в Подмосковье должно проводиться с учетом мнения местных жителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит РИАМО в понедельник, 7 августа.

«В эту субботу президент провел совет по местному самоуправлению в Кировской области. Двумя магистральными линиями, которые прозвучали, стали постоянные встречи с жителями и вопросы благоустройства. При этом вопросы благоустройства не так, как решит чиновник, а так, как как решит совет дома», — сказал он на заседании правительства.

Губернатор подчеркнул, что летние отпуска не должны помешать эффективной работе по этому направлению. «У нас до сих пор есть муниципалитеты, которые занимаются этими мероприятиями некачественно. Обращаю вообще внимание на строгое отношение к благоустройству», — сказал он.

10 июля губернатор Мособласти поручил в кратчайшие сроки проработать обращения жителей региона, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. При этом он акцентировал внимание на обращениях, касающихся благоустройства территорий. По его словам, в летний сезон важно максимально реализовать соответствующие программы.