В Подмосковье создадут министерство благоустройства

В Подмосковье создано новое министерство по вопросам благоустройства, сообщил губернатор Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник, 25 сентября. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Еще одно новое министерство — это министерство благоустройства, его создание потребует, надеюсь, немного времени. Его возглавит Хайкин Михаил Владимирович», — сказал Воробьев.

По его словам, новое ведомство будет курировать вопросы благоустройства территорий. Глава региона ранее неоднократно говорил о необходимости улучшения городской среды.

Он также анонсировал пятилетнюю программу развития городов, которая будет охватывать сферы экономики, инфраструктуры, экологии и здравоохранения.

Хайкин с мая 2015 года занимал должность первого замначальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.