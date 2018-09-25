Воробьев анонсировал пятилетнюю программу развития городов

План пятилетних мероприятий будет составлен для каждого города Подмосковья, завил губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства. Его слова во вторник, 25 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша задача — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым. (...) Обращаю внимание глав территорий, что нами будет проделана тщательная, совместная работа по составлению программ развития каждой территории на пятилетний период по пяти основным направлениям», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что основными направлениями развития являются экономика, инфраструктура, экология, здравоохранение. Кроме того, по словам главы региона, продолжится реализация региональной программы по модернизации транспортной системы. Безусловно, будем продолжать строить эстакады», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, он пообещал уделить пристальное внимание вопросу благоустройства территорий. По его словам, необходимо продолжить создавать комфортную городскую среду.

Воробьев также поблагодарил избирательные комиссии, Мособлизбирком и правоохранительные органы за работу и организацию избирательной кампании.