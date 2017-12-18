Мособласть вошла в рейтинг регионов по учету мнения жителей при благоустройстве

Московская область вошла в пятерку лучших регионов России по учету мнения граждан при реализации проектов по благоустройству территорий, рейтинг был составлен Общероссийским народным фронтом. О результатах «Ленту.ру» в понедельник, 18 декабря, проинформировал координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Подмосковье Дмитрий Дупак.

«Весь год провели в полях, встречались с жителями во дворах, парках, узнавали, был ли учет мнения жителей. Пытались понять, получили ли жители то, что они хотели. В целом наши результаты мониторинга показали, что ситуация в Московской области неплохая. По результату мониторинга наших федеральных коллег Московская область заняла достойное четвертое место», — сказал Дупак.

По его словам, на первом месте находится Амурская область, на втором и третьем — Калужская и Челябинская соответственно.

17 ноября заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов заявил, что Московская область вошла в четверку лучших регионов России по учету мнения жителей при проведении работ по благоустройству. Рейтинг сформирован по итогам рейдов и встреч с жителями, организованных инспекторами ОНФ. Кроме того, специалисты проанализированы сайты, где размещена информация по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Работа по модернизации придомовых территорий активно ведется в Московской области уже третий год подряд. За первые два года было приведено в порядок 3194 зоны. 11 октября министр ЖКХ региона Евгений Хромушин сообщил, что в ближайшие несколько лет планируется благоустроить порядка 7,5 тысячи территорий.

В начале августа губернатор Андрей Воробьев заявлял, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.

