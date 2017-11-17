Подмосковье сочли отзывчивым к желаниям жителей регионом

Подмосковье вошло в четверку лучших регионов России по учету мнения жителей при проведении работ по благоустройству. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 17 ноября, со ссылкой на исследование Общероссийского народного фронта.

«Задача, поставленная губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым — ориентироваться на мнение жителей при формировании всех программ по благоустройству и ремонту жилого фонда. Так, с жителями согласовываются все детали благоустройства дворов, элементы и дизайн детских игровых площадок, параметры производства работ по губернаторской программе "Мой подъезд", работы по капитальному ремонту МКД», — отметил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов.

Рейтинг сформирован по итогам рейдов и встреч с жителями, проведенных инспекторами ОНФ. Кроме того, специалисты проанализированы сайты, где размещена информация по проекту «Формирование комфортной городской среды». В четверку лидеров также вошли Амурская, Калужская и Челябинская области.

В начале месяца Дмитрий Пестов рассказал, что свыше 24 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в интернет-голосовании по комплексному благоустройству дворов.

Работа по модернизации придомовых территорий активно ведется в Мособласти уже третий год подряд, за первые два года было приведено в порядок 3194 зон. 11 октября министр ЖКХ региона Евгений Хромушин сообщил, что в ближайшие несколько лет планируется благоустроить порядка 7,5 тысяч территорий. До конца текущего года отремонтируют около 1,5 тысяч объектов.

В начале августа губернатор Андрей Воробьев заявил, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.

