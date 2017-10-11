Власти Подмосковья рассказали о темпах благоустройства дворов

Порядка 7,5 тысяч дворовых территорий планируют благоустроить в Московской области в ближайшие несколько лет, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 11 октября.

Министр пояснил, что конкретные территории выберут жители путем голосования на портале «Добродел», которое стартует 17 октября. «Когда в прошлом мы запускали голосование у нас уже основной перечень был сформирован исходя из встреч с жителями, собраний. И мы смогли только дополнительно 139 дворов включить. В этом году нас ничего не сдерживает», — сказал Хромушин.

Он добавил, что до конца текущего года в регионе отремонтируют около 1,5 тысяч дворов.

12 сентября сообщалось, что в Подмосковье благоустроили почти 650 дворов, что составляет 45 процентов от плана.

В начале августа глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.

Реализация губернаторской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий ведется в Подмосковье третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10 процентов от общего количества объектов, требующих благоустройства. За первые два года было приведено в порядок 3194 дворовых территории.