Власти Подмосковья раскрыли особенности новых детских площадок

113 новых детских площадок установили в Московской области по губернаторской программе «Наше Подмосковье» с начала года, еще на 28 объектах завершаются работы. Об этом сообщает РИАМО в среду, 27 сентября.

«Программа по установке детских игровых площадок выходит на финишную прямую, сегодня мы устанавливаем и вводим в эксплуатацию по несколько детских площадок в день», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что в Подмосковье впервые установлены игровые комплексы, адаптированные под нужды детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам министра, средняя площадь детской площадки составляет около 450 квадратных метров. Новые карусели монтируют в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях, бывших военных городках.

Программа по установке новых детских площадок реализуется в регионе четвертый год подряд. В период с 2013 по 2016 год уже установлено почти 320 объектов.

17 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье активно идет работа по реализации госпрограмм в сфере ЖКХ. «Речь идет о благоустройстве дворов, подъездов, установке детских площадок, модернизации пространства городов», — пояснил глава региона.

3 июля сообщалось, что в Подмосковье установят 190 детских новых игровых комплексов в рамках губернаторской программы. По словам Хромушина, власти согласовали места их установки в том числе с родителями.